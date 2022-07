Wakacyjne spotkanie dla miłośników planszówek. Sprawdź szczegóły!

W tym miesiącu odbędzie się ono w sobotę 16 lipca 2022 w sali konferencyjnej biblioteki przy ul. Reja.

Gramy tradycyjnie od 15.00 do 21.00. Do sprawdzenia zarówno planszówki dostępne do wypożyczenia na co dzień w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową” jak i gry ze zbiorów Biblioteki „Pod Pegazem” - podaje Stanisław Król z OBP.