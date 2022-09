Oleśnicka Noc Bibliotek 2022 zbliża się wielkimi krokami. Mamy program wydarzenia! Klaudia Kłodnicka

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja kolejny raz oficjalnie dołączyła do ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. VIII wydanie akcji odbędzie się w sobotę 1 października 2022 r. pod hasłem "To się musi powieść". Co w programie? Szczegóły poniżej!