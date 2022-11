Kolędy i pastorałki na grudniowym koncercie w oleśnickim MOKiS-ie. Będzie głośno i z "przytupem"!

O zespole

Zespół Góralska Hora to kapela folkowa z polskich gór oraz ze Słowacji. Nazwa zespołu pochodzi od nazw szczytów górskich, określanych tak w Tatrach i Beskidach, jak również w całych Karpatach. Instrumentarium zespołu to: skrzypce, cymbały węgierskie, altówka, kontrabas. Zespół Góralska Hora sięga także po oryginalne i unikatowe instrumenty góralskie takie jak: trombita, róg pasterski, dudy, okaryna oraz różnego rodzaju piszczałki. Podczas koncertu Góralska Hora wykona polskie kolędy i góralskie pastorałki we własnych nastrojowych oraz żywiołowych aranżacjach muzycznych.

Bilety w cenie 35 zł* do nabycia w systemie BIilety24.pl od 03.11.2022 r. (*do biletów sprzedawanych w systemie Bilety24 doliczana jest prowizja dla operatora +2 zł).