Zamek Książęcy w Oleśnicy i jego tajemnicze wnętrza. Dokąd prowadzą tunele zamku? Zwiedzanie, cennik 2024 Klaudia Kłodnicka

To jeden z ciekawszych budynków w regionie. Zamek Książąt Oleśnickich jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Oleśnicy, a także najcenniejszy obiekt architektoniczny w powiecie oleśnickim. Ogromny budynek skrywa wiele ciekawych historii i pomieszczeń, które na co dzień nie są dostępne dla mieszkańców i turystów. Nam udało się sfotografować wyjątkowe wnętrze. Odkrywamy dla Was tajemnice tego obiektu! Zobaczcie, co uchwyciliśmy na zdjęciach.