Gościniec pod Zającem w Ostrowinie pod Oleśnicą. Wypoczynek na łonie natury z dawnym młynem w tle. To wyjątkowe miejsce na Dolnym Śląsku

Zabytkowy młyn odzyskał blask

Historia tego obiektu sięga 1991 roku. Dawny Młyn, który przez lata był niszczejącym obiektem, swoją świetność odzyskał kilka lat temu, kiedy trafił w ręce Augustinusa Beirinckx, który z Belgii przyjechał do Polski w interesach. Pewnego razu, zwiedzając Dolny Śląsk i okolice mężczyzna trafił do Ostrowiny. Kiedy zobaczył stary młyn, jego zabudowania oraz całą okolicę wiedział, że może pobudzić do życia to opuszczone miejsce i że właśnie w tym obiekcie będą mogli odpoczywać strudzeni codziennością ludzie. Mimo że wszystko było naprawdę w złym stanie, nie zniechęciło go to do zakupu i odbudowy. Z biegiem czasu i ciężkiej pracy udało się stworzyć w tym miejscu niepowtarzalny obiekt z zapleczem historii, który znów tętni życiem.