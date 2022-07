Brama Wrocławska w Oleśnicy. Kiedyś pełniła funkcje obronne, dziś to miejsce poświęcone kulturze i sztuce

Historia Bramy Wrocławskiej

Brama Wrocławska, dawniej zwana również Bramą Trzebnicką (od nazwy traktu przechodzącego przez miasto w kierunku Trzebnicy przyp. red.) Ukończenie budowy datuje się na XIV wiek. Do początków XVI w. Brama miała najprawdopodobniej 2 kondygnacje - parter i piętro, i znajdowała się w niej izba strażnicza z mechanizmem do wciągania brony. Za czasów czeskiego księcia Karola I Podiebrada dobudowano do wieży kolejne kondygnacje. Na szczycie ostatniej kondygnacji utworzono pomost bojowy z blankami.

W miarę rozbudowywania się miasta bramy miejskie i mury traciły na swoim obronnym znaczeniu. Dobudowywano do nich budynki mieszkalne z każdej strony i taka sytuacja miała miejsce aż do połowy XIX wieku, kiedy to postanowiono rozebrać trzy z czterech bram miejskich, żeby zrobić miejsce na budynki mieszkalne i ułatwić transport do miasta.