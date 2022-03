Oleśnica. Reggae Zadyma dla Wojtka Miszewskiego. Co będzie się działo?

Wojtek Miszewski od kilku miesięcy zmaga się z nowotworem żołądka. Na portalu Mam Moc organizowana jest zbiórka funduszy na leczenie oleśniczanina. Ale to nie koniec pomocy! Grupa Cała Oleśnica Biega zaprasza mieszkańców do udziału w charytatywnych wydarzeniach na rzecz rolkarza. Co się będzie działo?