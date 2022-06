Festyn charytatywny dla Kuby Sikory z Krzeczyna udany. Zebrano prawie 51 tys. zł

Jak podali organizatorzy dzięki zaangażowaniu wielu osób o wielkich sercach w sumie podczas festynu udało się zebrać 50.959 zł.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego aby ten festyn powstał w dwa tygodnie. Jesteście niezastąpieni! I nie ma dla Was rzeczy niemożliwych. Dziękujemy za wszystko co robicie dla Kuby - podsumowali organizatorzy.