Uwaga! 11-letni Mateusz z Oleśnicy ciężko choruje i potrzebuje naszego wsparcia

Rodzice małego oleśniczanina o tym, jak bardzo medycyna potrafi być zawodna, przekonali się już chwilę po tym, gdy chłopiec przyszedł na świat.

Badania w ciąży pokazywały, że wszystko jest w porządku... Po urodzeniu, zamiast przynieść synka, lekarze przekazali nam dramatyczne wieści - że synek jest w drodze do innego szpitala, gdzie przejdzie operację, bo wykryto u niego krytyczną wadę serca - wspominają. Widzieliśmy rzeczy, których zobaczenia nie życzymy nikomu: drzwi sali operacyjnej, za którymi przez 9 godzin walczono o to, by serce Mateuszka biło... Z konsekwencjami operacji syn boryka się do dnia dzisiejszego. Do tego trzeba dodać autyzm atypowy oraz padaczkę lekooporną.