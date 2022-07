11-letni Mateusz Frączyk z Oleśnicy zmaga się z licznymi chorobami. Potrzebuje funduszy na badania genetyczne. Każdy może pomóc!

Niedawno, na portalu siepomaga.pl pojawiła się zbiórka na rzecz Mateusza z Oleśnicy. Jej organizatorami są m.in. rodzice, a także fundacja, której chłopiec jest podopiecznym.

Jesteśmy rodzicami 11-letniego Mateusza, który od początku swojego istnienia doświadcza ogromnego bólu... To efekt wielu schorzeń i dolegliwości zdrowotnych, z którymi musi borykać się nasz syn. Najgorsze jest to, że Mateusz nie jest do końca zdiagnozowany! Konieczne jest wykonanie bardzo drogiego badania genetycznego WES Trio, musimy zapewnić Mateuszowi długotrwałą rehabilitację i sprzęt, niezbędny do dalszego leczenia. Bardzo prosimy o pomoc - czytamy na portalu.