W powiecie oleśnickim potrzeba wolontariuszy. Trwa nabór do Szlachetnej Paczki

Wolontariat to czas, rozmowa, inne spojrzenie na sytuację. Wolontariat to coś, co każdy z nas może ofiarować bez dodatkowych zasobów. Pozwolił mi docenić to, co mam. Pomagam, bo czas, który daję innym, jest bezcenny, nie da się go przeliczyć - mówi jedna z wolontariuszek.