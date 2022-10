Pierwszaki z Dobroszyc (gmina Dobroszyce) złożyły ślubowanie [zdjęcia]

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobroszycach. Podczas uroczystego apelu pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Oczywiście nie obyło się bez gromkich braw ze strony dumnych rodziców i kolegów z klas starszych.

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i swoje umiejętności. Odpowiedzieli oni na pytania: Co to jest Polska? Do czego służą przybory szkolne? Jak należy zachowywać się w szkole i jak zostać dobrym uczniem? Jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy? Kto jest patronem szkoły? Pierwszoklasiści popisali się, czego dowodem były ogromne brawa publiczności - relacjonują uczestnicy wydarzenia.