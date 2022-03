Oleśnica. Wojciech Miszewski z Rolki Reggae Rajd pilnie potrzebuje naszej pomocy

Informacjami Wojciech podzielił się wczoraj na live Rolki Reagge Rajd.

-Trudno nam ubrać w słowa to, co mamy Wam do powiedzenia. Do tej pory to my pomagaliśmy, ile sił i tchu. Teraz sytuacja odwraca się o 180 stopni... Przed nami kolejna, ważna walka do wygrania. Walka, którą stoczy Wojtek.

Myśli w głowie jeszcze się kotłują, ale nastroje są bojowe. Złośliwy nowotwór żołądka. Trzecie stadium - czytamy.

Dziś pojawiła się także informacja o internetowej zbiórce na rzecz Wojciecha. - Nigdy nie przypuszczałem, że to ja będę potrzebował pomocy, a jednak. W lutym tego roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy żołądka w trzecim stadium - pisze Wojciech.

Staram się nadal z pogodą ducha patrzeć w przyszłość, bo z całych sił wierzę, że pokonam chorobę, ale potrzebuję do tego Waszego wsparcia. Jesteśmy z moją lepszą połówką nadal w szoku, nie wiemy jeszcze dokładnie, jak długa i kosztowna będzie to walka, ale jedno wiem na pewno - trzeba brać tego byka za rogi i przegonić go tam, gdzie jego miejsce - tam gdzie raki zimują. Choroba nie pozwala mi niestety na normalne funkcjonowanie, dlatego jestem na zwolnieniu lekarskim. Obecnie wszystkie koszty staramy się pokrywać samodzielnie, ale wiem, że nie udźwigniemy tego sami - czytamy.