Oddaj niepotrzebne książki i wesprzyj zbiórkę na rzecz Ukrainy!

Zbiórka nowych jak i używanych książek potrwa do poniedziałku, 14 marca do godziny 19. Zebrane dary książkowe zostaną przekazane na Giełdę Książki, która odbędzie się 15 i 16 marca w godz. 9-18 w bibliotece. Książki na giełdzie będą tym razem sprzedawane bezpośrednio za wrzut do puszki dla Fundacji Tomek i Tola w ramach akcji "Pomoc dla Ukrainy”.

W związku z wojną na Ukrainie i wielkimi potrzebami narodu ukraińskiego postanowiliśmy wykorzystać więc naszą wiedzę i zasoby by pomagać także w ten sposób. Jednak tym razem i Państwo mają możliwość włączyć się aktywnie w organizację giełdy - nie tylko kupując dla siebie nowe tytuły w dniu giełdy - ale także przekazując wcześniej swoje dary książkowe na ten cel! - podaje biblioteka.