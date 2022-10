Mieszkańcy Oleśnicy o ciepło nie muszą się martwić. Zakład Gospodarki Cieplnej ma zapas węgla Karolina Jurek-Bugla

Oleśnicka ciepłownia dostarcza energię cieplną 272 odbiorcom, ogrzewając 380 budynków, w tym 286 mieszkalnych. pixabay.com Zobacz galerię (2 zdjęcia)

To dobre wiadomości dla mieszkańców Oleśnicy, którzy podpięci są do miejskiej ciepłowni. Po czarnych scenariuszach o trudnościach w zdobyciu węgla, przyszedł czas na dobre wiadomości. Zakład Gospodarki Cieplnej działający przy Miejskiej Gospodarce Komunalnej w Oleśnicy ma zapas węgla do końca stycznia. Udało się go zakupić po niższej cenie. A co dalej?