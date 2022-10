W powiecie oleśnickim rusza akcja „Znicz 2022". Przez 6 dni obowiązywać będą zmiany w ruchu - sprawdź szczegóły

Jak informują mundurowi czasowa zmiana organizacji ruchu wystąpi w rejonie cmentarza przy ulicy Wileńskiej. Wprowadzone tam zostaną ograniczenia prędkości oznaczone odpowiednio pionowymi znakami drogowymi. Dodatkowo postawione zostaną znaki zakazu oraz nakazu. Zalecany jest dojazd do parkingu przy cmentarzu na ulicy Wileńskiej od strony wschodniej obwodnicy.[/cyt]

Apelujemy do kierowców o uważne kontrolowanie drogi oraz zwracanie uwagi na znaki drogowe. W rejonie cmentarzy kierujący pojazdami odwiedzający groby bliskich proszeni są o uważne obserwowanie znaków drogowych i stosowanie się do nich, i nie jeżdżenie tzw „ na pamięć”, a także o bezwzględne stosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez uprawnione osoby - mówi Bernadeta Pytel.