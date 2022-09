Zima za pasem. Te zwierzęta szukają ciepłego kąta (ZDJĘCIA) Karolina Jurek-Bugla

Te zwierzęta przebywają w schroniskach działających w Oleśnicy i Boguszycach. Niemal każde miało trudne życie, wszystkie czekają na kochający i odpowiedzialny dom. Sprawdźcie szczegóły w ośrodkach. Przytul Pyska - 665 498 100 Oleśnickie Bidy - 517 076 620 Przytul Pyska Zobacz galerię (20 zdjęć)

Działające w Oleśnicy i okolicy przytuliska dla bezdomnych i porzuconych zwierząt pękają w szwach. Zbliżająca się jesień to czas, gdy do schroniskowych boksów trafiają kolejni czworonożni pupile. To głównie koty i psy. Są miłe, spokojne i pełne nadziei na kochający, odpowiedzialny dom. Zobaczcie zdjęcia.