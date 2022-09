Znicze już w sprzedaży w oleśnickich marketach. Do wyboru, do koloru (CENY)

Uroczystość Wszystkich Świętych to okazja do zadumy i wspomnień, a listopadowa aura sprzyja nostalgii. W 2020 roku cmentarze były tego dnia zamknięte z powodu pandemii koronawirusa, Uroczystość Wszystkich Świętych 2021 wyglądała normalnie i Polacy tłumnie ruszyli by odwiedzić groby bliskich. Prawdziwe zakupowe szaleństwo rusza w ostatnim tygodniu. Asortyment pod listopadowe uroczystości pojawia się jednak na półkach zdecydowanie szybciej. W naszej galerii znajdziecie Państwo zdjęcia wykonane w oleśnickich supermarketach dnia 20 września. Co i za ile można kupić? Szczegóły na slajdach.