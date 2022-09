Najlepsi lekarze z Oleśnicy i Sycowa. Ze zwierzętami mają wspólny język

Najlepsi weterynarze jakich znamy. Podejście do zwierząt Pana Jarosława i Pana Filipa jest obłędne! Gdybym miał zdefiniować jak powinna wyglądać obsługa klienta w weterynarii to wysłałbym kogoś dokładnie tutaj by sam tego doświadczył. Za każdym razem panowie są uśmiechnięci, wysłuchają, są radośni i kompetentni w tym co robią. Ceny mają również przystępne. Chciałbym by lekarze dla ludzi byli tacy jak Panowie są dla naszych zwierząt. 5/5 to zdecydowanie za mało :)