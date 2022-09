Nowy rok szkolny i zajęć dodatkowych. Na co zapisać dziecko i za ile?

Edukacja filmowa - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Projekt realizowany jest w ramach współpracy Kina MOKiS ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Na uczniów czekają projekcje kinowe przygotowujące do świadomego odbioru dzieł filmowych. Metodycznie opracowane seanse są uzupełnione materiałami dydaktycznymi, które kierowane są do konkretnych grup wiekowych. Są to projekcje wyjątkowych filmów, które omawiane są podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych. Filmy omawiane są również w materiałach dydaktycznych i scenariuszach dla nauczycieli opartych na tematach i wątkach z filmów. Każdy film w programie, jest opisywany w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy. W materiałach pedagogicznych są wskazane również związki tematów poruszanych w filmach z podstawą programową MEN.

Klaudia Kłodnicka