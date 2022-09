Oleśniczanie grają w planszówki. Zobaczcie zdjęcia!

Jak przekazuje Stanisław Król z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej spotkania te są nie tylko dowodem, że gry planszowe to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, ale też wspaniałe narzędzie do poznawania nowych ludzi. To m.in. z inicjatywy uczestników naszych bibliotecznych spotkań powstała nowa facebookowa grupa Rejówki - oleśnicka grupa sympatyków gier planszowych.