Tydzień smaku w Oleśnicy. Wymiana polsko-ukraińskiej młodzieży na finiszu. Co się działo?

W trakcie kilku ostatnich dni młodzież próbowała swoich sił w kuchni pichcąc potrawy do kulinarnego ebooka. Na talerzach znalazły się tradycyjne dania polskie i ukraińskie z wykorzystaniem zdrowych zamienników.

Podczas warsztatów artystycznych w Spółdzielni Artystycznej MAK uczestnicy tworzyli instalację artystyczną wykorzystując wzory ludowych haftów polskich i ukraińskich. Instalacja zostanie zaprezentowana podczas happeningu w I Liceum Ogólnokształcącym na zakończenie projektu, który już niebawem. Uczestnicy przygotowywali prezentację o swoim kraju oraz quiz wiedzy, co służyło bliższemu poznaniu kraju partnera i jego kultury.

Oczywiście nie mogło zabraknąć wycieczki do stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu młodzież zwiedziła Panoramę Racławicką, Muzeum Pana Tadeusza, a także sprawdziła swoje umiejętności pracy w grupie grając w miejską grę tropem złodzieja rękopisu Adama Mickiewicza. Wycieczkę zakończyła wizyta w Escape Roomie, w którym uczestnicy musieli odnaleźć zagubioną część do wehikułu czasu Leonarda da Vinci.