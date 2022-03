Gmina Oleśnica. Świetlica w Smardzowie gotowa na przyjęcie uchodźców. Przygotowano 25 miejsc

W Smardzowie schronienie znajdzie 25 osób. Od kilku dni sołtys i radna Agnieszka Podobińska wraz z grupą mieszkańców przygotowuje świetlicę na przyjęcie uchodźców. Wiadomo, że na chwilę obecną potrzebne są:

- poduszki

- pościele

- ręczniki (nowe)

- klapki pod prysznic, różne rozmiary, w tym dziecięce

- piłki, zabawki dla dzieci (mamy gry planszowe, kredki, puzzle)

- piżamy (nowe)

Lista będzie aktualizowana na bieżąco, po przybyciu osób i analizie potrzeb.

Dary można przekazywać do kwiaciarni w Smardzowie lub do sołtys i radnej Agnieszki Podobińskiej, która pomoc uchodźcom niesie także poza miejscem swojego zamieszkania. W niedzielę uczestniczyła i sfinansowała podróż obywateli Ukrainy, którzy z Wszechświętego udali się do nowego domu w Radzyniu, koło Sławy.