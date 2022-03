Uchodźcy, którzy zatrzymali się we Wszechświętem pojechali do nowego domu (ZDJĘCIA)

16 marca w godzinach wieczorno-nocnych do świetlicy wiejskiej we Wszechświętem dotarła grupa 26 uchodźców wojennych. Od tamtej pory życie w sołectwie nie wygląda już tak jak wcześniej. W tle świetlicy słychać gwar bawiących się dzieci. Nie rozumieją co się tak naprawdę wokół nich dzieje. Są za małe. W kuchni krzątają się Panie. By zająć myśli i podziękować za pomoc i nieocenione wsparcie - gotują. Inni na miejscach do spania leżą przeglądając newsy w telefonach lub kolejny raz przekładają rzeczy w reklamówce, które ze sobą przywieźli. Tyle im pozostało. Lokalna społeczność robi natomiast co w ich mocy aby ten trudny czas ułatwić.