Pomoc dla dzieci z Ukrainy. Są pieniądze na wyprawkę!

Zapraszamy ukraińskie mamy do biura PCK w piątek 5 września od godz. 9.30 do 11.00. po odbiór wyprawki szkolnej z kompletem dokumentów paszport, PESEL (PESEL dziecka ). Wyprawka przysługuje dzieciom od 1 do 8 klasy, które uczęszczają do szkoły stacjonarnie - przekazuje Anna Drozdenko, szefowa oleśnickiego oddziału PCK.

