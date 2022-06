Dni Oleśnicy 2022. Sobota na podzamczu udana. Co będzie się działo w niedzielę?

Dni Oleśnicy 2022 na półmetku. Co działo się w piątek i sobotę - 3 i 4 czerwca?

Dni Oleśnicy 2022. Co w niedzielę 5 czerwca?

KONCERTY W NIEDZIELĘ:

14:30 - Centrum Uśmiechu "Odkrywamy świat witamin"

16:00 - Występ Laureatów Przeglądu Wokalnego Sonoro

17:20 - Koncert Uczestniczek ,,The Voice Of Poland”

19:00 - Marek Piekarczyk

21:00 - Koncert Agnieszki Chylińskiej z zespołem