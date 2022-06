Dni Oleśnicy 2022. Na dużej scenie Bovska

Bovska, czyli Magda Grabowska-Wacławek to autorka tekstów, kompozytorka, performerka a także ilustratorka i grafik.

Okrzyknięta jednym z najważniejszych debiutów 2016 r. Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty, „Kaktus”, został wyprzedany 2 dni po premierze, a utwory Bovskiej jeszcze przed premierą albumu biły rekordy popularności w Internecie, gdzie dotychczas odtworzono je ponad 35 MILIONÓW razy.

W 2017 nominowana do nagrody Fryderyki 2016 w kategorii Debiut Roku, oraz do nagrody MTV Europe Music Award w kategorii najlepszy polski wykonawca. Nominowana do nagrody Fryderyki 2017 za drugi album PYSK w kategorii elektronika. Artystka otrzymała również Złotą Płytę̨ za sprzedaż̇ ponad 10 tysięcy egzemplarzy singla „Kaktus”. W zaledwie rok od premiery swojej pierwszej płyty, Bovska zaprezentowała drugi album zatytułowany „Pysk”.

Opis pochodzi ze strony artystki - KLIK