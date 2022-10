Andrzejki 2022 w Oleśnicy i okolicy. Gdzie i za ile zabawa? Karolina Jurek-Bugla

Poznajcie oferty na Andrzejki 2022. Na zabawę taneczną i wspólną wróżbę zapraszają m.in. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej

Po pandemicznej przerwie do powiatu oleśnickiego wracają imprezy taneczne. Wielkimi krokami zbliżają się Andrzejki 2022. Co się będzie działo w powiecie oleśnickim? Ciastka z wróżbą, lanie wosku, przepowiednie wróżki i zabawa do białego rana to jedne z wielu atrakcji przygotowanych na listopadowe wieczory w Oleśnicy i okolicy. Imprezy szykują Koła Gospodyń Wiejskich, restauracje, a także mieszkańcy.