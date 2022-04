Burmistrz o terenie pod budowę nowej oleśnickiej przychodni (WIDEO)

- Właśnie dlatego na tym terenie przewidzieliśmy wybudowanie nowej przychodni zdrowia dla Oleśnicy, która zastąpi tę wyeksploatowaną przy ul. Hallera - powiedział Jan Bronś i dodał, że jednocześnie teren ten będzie możliwy do zagospodarowania zielenią zorganizowaną i jej uporządkowaniem. - I właśnie taki program funkcjonalny został zlecony wykonawcy projektu, który w tym momencie przygotowuje założenia techniczno-ekonomiczne przewidujące budowę przychodni, miejsc do niej przyległych jednocześnie inwentaryzację i zagospodarowanie tej zieleni, którego elementem jest nie tylko pozostawienie najcenniejszej zieleni na tym terenie, ale dodatkowe nasadzenia i wzbogacenie o to co może dodatkowo na tym terenie powstać - mówił burmistrz.

Przypominamy, na początku roku burmistrz Jan Bronś poinformował, że w mieście powstanie nowa przychodnia zdrowia i wskazał lokalizację (red. zbieg ulicy Wojska Polskiego i Spacerowej). Obecnie trwają czynności przygotowawcze, ale mieszkańcy już na tym etapie wyrazili swój sprzeciw i złożyli petycję. W piśmie apelowano do burmistrza i rady o utworzenie skweru "SPOŁECZNEGO" na terenie przylegającym do ulicy Spacerowej i zaplanowanie nowej zabudowy uwzględniając nowe nasadzenia zieleni wysokiej. Burmistrz odnosząc się do petycji uznał propozycję za niezasadną.