Tak wyglądają zdjęcia niesamowitych nagrobków cmentarza w Oleśnicy. Rzeźby, figury, dzieła sztuki

Jak dojechać do cmentarza w Oleśnicy? Mapka dojazdu

Historia cmentarza na ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy pamięta wiele

Cmentarz Miejski przy ul. Wojska Polskiego, zwany też starym cmentarzem. Nekropolia powstała ok. 1821-1823 roku. Po jego zapełnieniu utworzono po drugiej stronie ulicy tzw. nowy cmentarz. Do dziś jednak nie wiadomo, na którym cmentarzu i do kiedy chowano niemieckich mieszkańców miasta po 1945 r. Kiedy i gdzie rozpoczęto chować nowych mieszkańców Oleśnicy - Polaków? Historyk Marek Nienałtowski przedstawia, że ostatnie pochówki odbyły się na początku lat pięćdziesiątych. Z czasem tzw. nowy ewangelicki cmentarz niemiecki przestał spełniać swoją rolę.