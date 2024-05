Prasówka 5.05.2024 z całego tygodnia w Oleśnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oleśnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kończy się szalona majówka 2024 we Wrocławiu, a w Miliczu burmistrz elekt śpiewa z lokalnym zespołem”?

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kończy się szalona majówka 2024 we Wrocławiu, a w Miliczu burmistrz elekt śpiewa z lokalnym zespołem Wiele się działo we Wrocławiu podczas pierwszej majówki. Najważniejszymi plenerowymi imprezami było: bicie gitarowego rekordu świata oraz 3-majówka organizowana od wielu lat przy Hali Stulecia. Wiele się działo również w okolicznych miejscowościach wokół Wrocławia. W Miliczu podczas majówkowego koncertu zaśpiewał z lokalnym zespołem burmistrz elekt Wojciech Piskozub. 📢 Długi majowy weekend na Ślęży, świętej górze Słowian. Zajrzeliśmy na wieżę i do krypty w podziemiach świątyni! Byliście tam? ZDJĘCIA Długi majowy weekend na Ślęży spędzi wielu Dolnoślązaków. To popularny cel wycieczek wrocławian i mieszkańców całego województwa. Chętnie zaglądają tu w weekendy, bo podejście na szczyt jest łagodne, a na górze sporo atrakcji i turystyczna infrastruktura. Mistyczna góra, zwana świętą górą Słowian owiana jest tajemnicami i legendami. To miejsce mocy, które pokazujemy Wam na zdjęciach. Zajrzeliśmy także na wieżę widokową i do podziemi kościoła, które sięgają czasów średniowiecza, zobaczcie!

📢 3-Majówka we Wrocławiu: Tradycja, Muzyka i Niespodzianki. Zobaczcie relację z pierwszego dnia na pergoli Wrocławska 3-Majówka to wydarzenie, które każdego roku przyciąga do miasta tłumy fanów dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń. Pierwszy dzień festiwalu, odbywający się w okolicach Hali Stulecia i malowniczej Pergoli, już za nami. Na scenach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Happysad czy Zalewski, zapewniając uczestnikom niezapomniane emocje i doskonałą zabawę. Ale to dopiero początek trzydniowego święta muzyki, które każdego roku inicjuje sezon plenerowych festiwali we Wrocławiu.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Oleśnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gitarowy Rekord Świata we Wrocławiu. Zagrają gitary z całego świata podczas pobicia rekordu Guinnessa. Mamy pierwsze zdjęcia. Pierwszy maja we Wrocławiu, stolicy kultury i muzyki, rozbrzmiewać będzie dźwięk tysięcy gitar, gdy miasto podejmie próbę ustanowienia nowego rekordu Guinnessa. Wydarzenie, które zaplanowano na 1 maja, ma zjednoczyć społeczność muzyczną i uhonorować dziedzictwo rocka, przynosząc zarazem miastu zasłużoną uwagę na światowej scenie muzycznej.

📢 Gdzie na dobre lody podczas weekendu majowego 2024 we Wrocławiu. Oto popularne i polecane lodziarnie we Wrocławiu Zbliżająca się majówka 2024 we Wrocławiu to doskonała okazja, aby odkryć najwspanialsze lodziarnie miasta i delektować się ich wyjątkowymi smakami. Od tradycyjnych włoskich gelaterii po lokalne rodzinne lodziarnie, Wrocław oferuje bogactwo możliwości dla miłośników lodowych przysmaków. Przygotuj się na kulinarne doznania i zaplanuj trasę po najsmaczniejszych lodziarniach, które rozgrzeją cię w majową atmosferę miasta. 📢 Fantastyczny weekend majowy we Wrocławiu to zapowiedź dobrze spędzonego czasu. Majowy weekend we Wrocławiu to zapowiedź dobrze spędzonego wolnego czasu. Co więcej, w sercu Dolnego Śląska rozbrzmiewają wtedy koncerty, festiwale oraz rozmaite wydarzenia kulturalne. Przygotowując się na ten okres odpoczynku, warto także zastanowić się nad bogatą ofertą atrakcji, jakie oferuje miasto. Warto zerknąć, by dowiedzieć się, jakie wydarzenia będą miały miejsce!

📢 Ogród Japoński we Wrocławiu zaprasza na majówkę 2024! Atrakcje, ceny, mapa dojazdu. Nie przegapcie Ogród Japońskie we Wrocławiu zaprasza na długi majowy weekend. Podczas majówki 2024 zwiedzający będą mogli przejść się wyremontowanym mostkiem "Yumedono Bashi". To super atrakcja, która wcześniej była nieczynna. Miasto odtworzyło mostek, który był zniszczony. Zobaczcie, co jeszcze można zobaczyć w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu. Podajemy też ceny biletów i użyteczne informacje (godziny otwarcia, jak dojechać, gdzie zaparkować).

