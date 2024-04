Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Oleśnicy. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ogrodnicy, sadownicy, winiarze liczą straty po ostatnich silnych przymrozkach. Miejscami w nocy temperatura spadała do -6 stopni Celsjusza, a nawet niżej. Ucierpiały sady, plantacje truskawek, kwiaty i młode drzewna ozdobne. Ucierpiały też winnice, gdzie mróz ściął młode, tegoroczne pędy winorośli.

24 kwietnia (środa), od godziny 17 do 18 zapraszamy do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu na II Targi Turystyczne w Dolinie Baryczy. To doskonała okazja, by poznać oferty lokalnych producentów i usługodawców certyfikowanych znakiem jakości Dolina Baryczy Poleca.