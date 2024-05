Przegląd prasy Oleśnica 11.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Oleśnicy

Pierwsza pełna energii i barwna majówka 2024 już za nami, a kolejna szykuje się równie fascynująco. Wrocław szykuje się do niezliczonych wydarzeń, więc warto już teraz zaplanować swój wolny czas. Bez względu na zainteresowania, każdy znajdzie coś dla siebie: od koncertów i seansów plenerowych, przez malownicze spływy kajakowe, po unikalne propozycje handlowe, takie jak festiwal roślin, kiermasz na placu solnym czy giełda płyt winylowych i kompaktowych. To tylko wierzchołek góry lodowej z planowanych atrakcji na ten weekend we Wrocławiu. Co więc nas czeka?