Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Oleśnica, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Oleśnicy

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sok z winogron to pyszny napój, a także źródło witamin, które korzystnie wpływają na zdrowie. Proponowany przez nas sposób zrobicie w garnku i nie będziecie potrzebować do niego sokownika. Do przygotowania używamy ciemnych winogron z drobnymi owocami. Zobacz przepis na zdrowy sok z winogron na zimę.

Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć.