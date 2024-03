Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Oleśnicy. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu wprowadza nowatorską formułę porodów rodzinnych. Od 1 marca br. kobiety będą mogły nocować w szpitalu razem z ojcami swoich dzieci! To prawdziwy przełom. Dzięki temu ojcowie maluchów będą mogli wspierać mamy podczas porodu i w dochodzeniu do siebie po nim. Usługa będzie bezpłatna. A rodzina będzie miała własny pokój wyposażony w nowoczesny węzeł sanitarny.

Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.