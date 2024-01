Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Oleśnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że na dolnośląskich drogach doszło do kolejnego wypadku. Tym razem, na drodze numer 348 między Biskupicami Podgórnymi a Małuszowem samochód osobowy wylądował na dachu w przydrożnym rowie. Do wypadku koło Wrocławia doszło dzisiaj, (środa, 17 stycznia) przed godziną 10 rano, w pobliżu fabryki LG.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii