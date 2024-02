Luty 2024 w Oleśnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2024

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

W środę, 31 stycznia, na drodze ekspresowej S8 doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu. Kierowca BMW został uwięziony w pojeździe, a korek na drodze sięgał AOW.

Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że na dolnośląskich drogach doszło do kolejnego wypadku. Tym razem, na drodze numer 348 między Biskupicami Podgórnymi a Małuszowem samochód osobowy wylądował na dachu w przydrożnym rowie. Do wypadku koło Wrocławia doszło dzisiaj, (środa, 17 stycznia) przed godziną 10 rano, w pobliżu fabryki LG.

15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii