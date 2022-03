Zbiórka na rzecz Ukrainy. Punkty w Oleśnicy pękają w szwach. Co jest najbardziej potrzebne?

Mirosław Płaczkowski ze stowarzyszenia Polska2050 w powiecie oleśnickim przekazuje, że zainteresowanie ukraińskich rodzin jest spore. -Od dwóch dni rodziny z Ukrainy przychodzą do nas i odbierają potrzebne rzeczy - mówi. Apeluje jednak, aby mieszkańcy nie przynosili już odzieży, środków opatrunkowych i żywnościowych. - Tych rzeczy mamy już za dużo - podaje.

W punkcie, który znajduje się w salce przy ul. Żeromskiego najbardziej potrzebne są: pościele, poszewki, poduszki, proszki do prania 2 kg, talerze, sztućce, garnki. Dary można przynosić do godziny 18 - mówi.

Podobna sytuacja jest w punkcie w oleśnickim Ratuszu. Organizatorzy proszą, aby wstrzymać się z przynoszeniem darów. -Na bieżąco będziemy informować, co konkretnie będzie potrzebne osobom przybyłym do naszego miasta - podają. Z pytaniami w tym temacie można zgłaszać się do opiekunek uchodźców, które będą w bezpośrednim kontakcie z potrzebującymi pod numerami telefonów: 534738957, 533089099, 533114111.