Zapowiada się atrakcyjny weekend. Co się będzie działo 10-12 czerwca? (SZCZEGÓŁY) Karolina Jurek-Bugla

To kolejny atrakcyjny weekend w powiecie oleśnickim. Przed nami m.in. następne imprezy pod gołym niebem. Już dziś ruszają Dni Twardogóry, które potrwają do niedzieli. W sobotę i niedzielę wiele dziać się będzie także na Jarmarku Bierutowskim. Nad zalew w Stradomi zjadą natomiast nietuzinkowe auta w ramach Moto Summer 2K22. Oprócz tego do wspólnej zabawy zapraszają także sołectwa, m.in. Krzeczyn i Drołtowice. W Oleśnicy festyn organizuje Szkoła Językowa Between wraz z Małą Brytanią, które w niedzielę opanują teren przy stawach. Sprawdźcie szczegóły!