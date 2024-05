Wycieczki rowerowe do 34 km od Oleśnicy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Oleśnicy? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Oleśnicy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Oleśnicy przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w pobliżu Oleśnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Oleśnicy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w Oleśnicy ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 26 maja w Oleśnicy ma być 26°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 48%. 🚲 Trasa rowerowa: Wczesnozimowy, wietrzny przegląd pól irygacyjnych 2013/12/1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 214 m Rowerzystom z Oleśnicy trasę poleca Sunbird Pierwszy dzień grudnia (ok.6st.C), silny wiatr, znaczne zachmurzenie, momentami słońce i wtedy zjawiskowe światło oświetlające turzycowiska i trzcinowiska, aparat w pogotowiu dyndał na szyi, więc więcej postojów dla chłonięcia estetyki przyrody niż samej jazdy (stąd średnia prędkość typu pieszej). Zawiewany chwilami tutejszy smrodek kompensowany był urokami bagiennego odludzia. Większa prędkość podczas powrotu -wcześniej zimno dało się we znaki, więc pęcherz i reszta chciała już do domu (wanna po długiej przerwie okazała się najmilszym miejscem na świecie :-).

Poza dojazdem drogi gruntowe, w większości zarastające trawą, krótkie odcinki błota, kompletne pustki, z ptaków tylko myszołowy, zbiorniki wodne dziś puste (bez awifauny) - może i tym razem dobrze, bo zamarzłbym z lornetką przy oczach :-).

Objazd dotyczył południowej części pól irygacyjnych, założonych w 1890 roku dla odbioru ścieków z Wrocławia. Zanieczyszczenia filtrowane są przez warstwy gruntu, w oczyszczaniu uczestniczą odstojniki i rozlewiska. Oczyszczona mechanicznie i biologicznie woda systemem rowów i ciekiem Trzciana wraca do Odry. Obecnie skala wykorzystania pól jest znacznie mniejsza dzięki nowej oczyszczalni na Janówku.

Pola irygacyjne stanowią cenny obszar przyrodniczy. Stworzony przez stulecie ekosystem łąkowo-wodny stanowi atrakcyjne miejsce gniazdowania i przystanek na drodze ptasich przelotów.

Po planowanym zaprzestaniu wykorzystywania pól dla celów oczyszczania, aby uniknąć wysychania obszaru i zniszczenia ekosystemu, planowane są zrzuty wody z kanalizacji deszczowej. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zakrzów-Kotowice PKP - Siechnice - Żerniki Wr. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 875 m Trasę rowerową mieszkańcom Oleśnicy poleca Wielogorski

Trasa biegnie wzdłuż żółtego, spacerowego szlaku dookoła Wrocławia im. dr B.Turonia.

Na początku biegnie urokliwymi zakątkami lasów Siechnickich i Jeziora Dziewiczego, następnie szosami przebiega przez Siechnicę, Świętą Katarzynę, Smardzów, Żerniki Wrocławskie. Za Żernikami trasa opuszcza żółty szlak i zmierza ku centrum Wrocławia.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław, Wielka Wyspa i Park Szczytnicki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,31 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 87 m Rowerzystom z Oleśnicy trasę poleca Mac.kis Łatwa kilkugodzinna trasa rowerowa po Wielkiej Wyspie; świetna dla niezawansowanych rowerzystów; idealna dla rodzin z dziećmi. Pozwala poznać Park Szczytnicki, Ogródek Japoński i Halę Stulecia. Można też zwiedzić ZOO.

Nawierzchnia: raczej asfalt i ścieżki parkowe

Startujemy spod Mostu Zwierzynieckiego w kierunku wschodnim i zaraz za mostem skręcamy w prawo. Jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż ogrodzenia ZOO, na najbliższym zakręcie słynna Baszta Niedźwiedzia, choć mieszkają w niej dziki. Naprzeciw Baszty pierwsza wrocławska plażą, prawie na podobieństwo berlińskich; można wypożyczyć leżaki i zażywać kąpieli słonecznych. Po około 500 metrach wejście do ZOO, przystań statków i Kładka Zwierzyniecka (po prawej stronie), którą możemy dojść na drugą stronę Odry. Z kładki piękny widok Wrocławia i jazu ze śluzą Szczytnicką. Jedziemy dalej wzdłuż ogrodzenia ogrodu zoologicznego, po drodze mijamy staw z Flemingami oraz ostoje niedźwiedzi, które mają tam wielki wybieg. Na końcu ogrodzenia skręcamy w lewo i mijając obiekty sportowe I Klubu Sportowego "Ślęża" dojeżdżamy do ruchliwej ul. Wróblewskiego. Przekraczamy ją naprzeciw wejścia na stadion i kierujemy się w ul. Zielonego Dębu. Naszym celem jest WUWA - unikatowe modelowe osiedle mieszkaniowe z 1929r. - cel odwiedzin i pielgrzymek architektów z całego świata. Na końcu Zielonego Dębu skręcamy w lewo, aby zaraz skręt w prawo doprowadził nas do Obserwatorium Astronomicznego i dalej do ul. Mickiewicza. Przekraczamy ją po pasach i w prawo skos kierujemy się do Parku Szczytnickiego - celu odwiedzin nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Mijamy świątynię Diany i dalej do ulicą Paderewskiego w lewo do wejścia na Stadion Olimpijski. Podobno miała być tu Olimpiada 1936 roku, ale odbyła się w Berlinie. Naprzeciw ronda główne wejście i aleja wjazdowa. Jedziemy wzdłuż boisk atletycznych i piłkarskich do Głównej Bramy Stadionowej. Tam wieża zegarowa znana ze sprawozdań żużlowych. Kierujemy się w prawo i na końcu alei skręcamy w lewo, tak aby dojechać do wału i knału powodziowego. Tam skręcamy w prawo i i po 1 100 metrach skręcamy w lewo, aby z powrotem znaleźć się na stadionie i dojechać do ul. Chopina. Przekraczamy ją, kierująć się w do ul. Kochanowskiego i dalej do wału. Tam skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Parku Szczytnickiego raz jeszcze. Celem jest Park Japoński i Hala 100lecia. Po drodze przekraczamy ul. Kochanowskiego raz jeszcze i potem ulicami Diksteina i Banacha, znanych matematyków osiągamy zieleń parku. Możemy poczuć prawdziwą Japonię, w parku ufundowanym przez Rząd japoński a potem uczestniczyć w spektaklu "światło, dźwięk i woda" przy najnowszej budowli Fontannie Wrocławskiej. Stąd tylko kilkaset metrów do miejsca startu naszej wycieczki

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Oleśnicy

🚲 Trasa rowerowa: Wokół terenów wodonośnych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,04 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 263 m Trasę rowerową mieszkańcom Oleśnicy poleca Jac.wos

Trasę rozpoczynamy przy przystani Zwierzynieckiej mając za plecami ulice Olszewskiego i most Zwierzyniecki. Do przystani wybudowanej w 1963r przybijają statki wycieczkowe. Jedziemy wzdłuż betonowego muru ZOO, mijając po prawej stronie nowoczesny jaz Szczytnicki z poduszką gumową napełnianą wodą, służący do regulacji wysokiego poziomu wody. Po 500m skręcamy w prawo na kładkę Zwierzyniecką, by przedostać się na drugi brzeg Odry. Kładka została zbudowana w 1976r na miejscu istniejącej do lat 60 XX wieku przeprawy promowej. Skręcamy w lewo. Jedąc ulicą Międzyrzecką po prawej stronie mijamy las Rakowiecki. Po dwu ostrych zakrętach, najpierw w lewo i zaraz w prawo ulica Międzyrzecka przechodzi w ulicę Opatowicką. Zaraz za drugim zakrętem po prawej stronie mijamy szerzej rozlewającą się w tym miejscu rzekę Oławę. Podążamy dalej mijając Nowy Dom. Za miejscowością jedziemy wzdłuż grobli Opatowickiej, która wraz z kanałem Opatowickim i kanałem Bocznym odgradza nas od wyspy Opatowickiej. Po prawej stronie rozciągają się pola uprawne z widocznymi zza drzew kominami elektrociepłowni w Siechnicach. Wyjeżdżając z Opatowic po prawej stronie można dostrzec masyw Ślęzy. Dojeżdżamy do Trestna zatrzymując się na początku miejscowości przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Naprzeciwko, za Odrą leży wieś Łany. Kościół został wybudowany w 1934r. Cała wieś bardzo ucierpiała w 1997r podczas powodzi. Tereny te znalazły się 2,5m pod wodą. W Trestnie skręcamy w prawo i wąską asfaltową drogą wśród pól podążamy do Mokrego Dworu. Przed miejscowością pokonujemy most na Oławie. Trzymając się głównej asfaltowej drogi pozostawiamy za sobą Mokry Dwór. Jadąc ulica Starodworską mijamy usytuowane z prawej strony miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W okolicy znajduje się zakład utylizacji wody dostarczający wodę pitną dla mieszkańców Wrocławia. Mijając polder Oławka docieramy do osiedla Księże Wielkie. Z ulicy Księskiej skręcamy w lewo, by po kolejnych 200m odbić w prawo w ulicę Opolską. Poruszając się wzdłuż ulicy Opolskiej, Krakowskiej mijamy wjazd do parku Wschodniego. Po przejechaniu pod wiaduktem skręcamy przed zakładami Cussons w prawo w ulicę Wilczą. Droga brukowa prowadzi nas do ogródków działkowych. Przed rozpoczynającymi się po lewej stronie działkami odbijamy w lewo do wybudowanej w 1928r kładki Siedleckiej. Z kładki zjeżdżamy prosto do lasu Rakowieckiego. Trzymając się głównej drogi (na rozwidleniu w prawo) dojeżdżamy do ulicy Międzyrzeckiej. Las Rakowiecki zapewne wiele osób zaskoczy swoim urokiem. Zaledwie ok. 4km od rynku mamy miejsce praktycznie nieuczęszczane, w którym znajduje się wiele zniszczonych pozostałości po bunkrach i fortyfikacjach niemieckich. Są to głównie resztki stanowisk artylerii przeciwlotniczej z czasów II Wojny Światowej. W lesie napotkamy mnóstwo pokaźnych rozmiarów ślimaków winniczków. Skręcamy w lewo w ulicę Miedzyrzecką, następnie po kilometrze w prawo na kładkę Zwierzyniecką. Zjeżdżamy z kładki w lewo i po przejechaniu 550m wzdłuż ogrodzenia ZOO kończymy wycieczkę przy moście Zwierzynieckim.

Uwaga: poruszamy się wokół terenów wodonośnych i zbaczanie z głównych dróg, którymi wiedzie trasa, grozi mandatem. Trasę mogą spokojnie pokonać biegacze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław i okolice. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,92 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 202 m

Suma zjazdów: 202 m Trasę rowerową mieszkańcom Oleśnicy poleca Lemur36

Korzystając z pięknej, złotej polskiej jesieni, jakimś zbiegiem okoliczności trafiliśmy do stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia :)

Przejechaliśmy trasę "Szlak Rowerowy Odry i Widawy" autorstwa TRW.

Wrażenia są niesamowite! Fantastyczne ścieżki rowerowe, niesamowite krajobrazy..., myślałem, że mało co mnie już zaskoczy, a jednak!

Polecam!

Nawiguj

