Warsztaty plastyczne dla dzieci z Ukrainy w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy

Już w środę (16 marca) w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy odbędą się zajęcia artystyczne zorganizowane z myślą o dzieciach z Ukrainy. W godzinach od 11:30 do 13:30 odbywać się będą warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7, od 16:30 do 18:30 cykliczna Środa ze sztuką skierowana do dzieci od lat 12.