Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Co dzieje się w Oleśnicy i okolicy? Karolina Jurek-Bugla

Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Ośrodki kultury przygotowały całą masę atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są m.in. zajęcia sportowe i edukacyjne. A głównym atutem jest to, że zajmują pociechy w godzinach pracy rodziców i to zupełnie za darmo. Zobaczcie, co w ofercie.