W powiecie oleśnickim poszukują dyrektorów szkół. Czy konkursy przyniosą zmiany? (SZCZEGÓŁY)

W gminie Twardogóra dyrektorzy poszukiwani są do: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, Szkoły Podstawowej w Goszczu i Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim. Aplikacje można zgłaszać do końca marca. To kolejne konkursy na szefów placówek oświatowych ogłoszone w powiecie oleśnickim.

W minionym tygodniu informowaliśmy, że konkursy na dyrektorów szkół, a także Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy ogłosiły władze powiatu. Tam nabór prowadzony jest na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu.