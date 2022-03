Uroczysty apel z okazji 20-lecia 2. Oleśnickiej Kompanii Regulacji Ruchu

W okolicznościowej przemowie Dowódca - por. Radosław Bola podziękował podległym żołnierzom za duże zaangażowanie, jakość realizowanych zadań oraz życzył żołnierskiego szczęścia i pomyślności.

O kompanii:

2. Oleśnicka Kompania Regulacji Ruchu sformowana została 1 marca 2002 r. wg rozkazu Dowódcy ŚOW nr Pf-8/Org. z dnia 28 stycznia 2002 roku. Powstała na bazie Kompanii Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego. Kompania przez pierwsze 3 lata stacjonowała w 2.Batalionie Dowodzenia OW we Wrocławiu, następnie z dniem 1 kwietnia 2005 r. została przedyslokowana do miejscowości Oleśnica, gdzie jest jedną z wielu, a zarazem największą jednostką w Garnizonie Oleśnica. Od początku istnienia do 30.04.2011r. 2.kompania regulacji ruchu była bezpośrednio podporządkowana pod Dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od 01.05.2011r jest bezpośrednio podporządkowana pod 4 RBLog Wrocław. Kompania jest jednostką specyficzną , gdyż rzadko się zdarza by jednostkę stanowiła samodzielna kompania. W latach 2007-2009 jednostka była jedną z niewielu w Polsce w pełni zawodową. Do 2009 roku była kompania honorową Śląskiego Okręgu Wojskowego. Reprezentowała Wojsko Polskie przy okazji uroczystości wojskowych mających miejsce na terenie ŚOW. Była reprezentantem Śląskiego Okręgu Wojskowego na najważniejszych świętach narodowych i wojskowych takich jak : Święto 3 Maja, Święto Wojska Polskiego czy Święto Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W roku 2005 jednostka uzyskała miano „Wyróżniający Pododdział Wojsk Lądowych”, następnie w 2009 r. została wyróżniona tytułem ” Wyróżniający się pododdział SOW w 2008 roku”. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2010 roku nadał kompanii miano wyróżniającej się" jednostki wojskowej w Inspektoracie Wsparcia SZ”.