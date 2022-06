Uczniowie odkrywali Oleśnicę. Za nami gra miejska!

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 6 7 i 8 od samego rana odwiedzali punkty zlokalizowane m.in. w obrębie Szkoły Muzycznej, dworca PKP, Bramy Wrocławskiej, Zamku Książęcego w Oleśnicy gdzie rozwiązywali zagadki i zadania. Na koniec każda klasa otrzymała pamiątkowy certyfikat.

Odkryj Oleśnicę to gra miejska która skierowana jest to grup dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Podczas jej trwania wcielimy się w rolę odkrywców i poprzez zabawę poznamy wiele ciekawostek o odwiedzanych miejscach. Uczestnicy otrzymają mapę i na podstawie otrzymanych podpowiedzi będą musieli udać się do 7 punktów w naszym mieście i odkryć ich tajemnice.