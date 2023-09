Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Oleśnica, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Oleśnicy

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Prapremiera filmu Znachor odbyła się w Kinie Apollo w Wałbrzychu, w mieście rodzinnym Leszka Lichoty, aktora który zagrał główną rolę. Towarzyszyli mu Anna Szymańczyk, filmowa Zośka i reżyser Michał Gazda. Znachor to jeden z najważniejszych filmów polskiej kinematografii. Jego najnowszą wersję widzowie nagrodzili w Wałbrzychu oklaskami na stojąco.

Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.