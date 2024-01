Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Jarmark bożonarodzeniowy w Twardogórze to także zakorzeniona tradycja. Odbywa się on każdego roku na placu przy Urzędzie Miejskim, przyciągając liczne osoby chętne do zakupów świątecznych i doświadczenia wyjątkowej atmosfery.

Marzycie o zamieszkaniu we własnym domu? Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska, które są dostępne w cenie mieszkania - do 250 tys. zł! Wygodne, niebrzydkie, z działką, czasem też ogrodem, a jak pięknie położone! Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to wydarzenie, na które czekają nie tylko wrocławianie, ale także mieszkańcy całego Dolnego Śląska, a także turyści z Polski. Wielu z nich odwiedza przed świętami takie miejsca, aby poczuć magiczną atmosferę. We Wrocławiu jest na to gwarancja. Sprawdziliśmy, jakie są hity świątecznego jarmarku we Wrocławiu. Co trzeba zjeść, wypić, poczuć, zobaczyć? Odpowiedzi znajdziecie w materiale wideo! Co ciekawe nasi rozmówcy są zgodni, to nie grzaniec zajął pierwsze miejsce, a coś słodkiego, pachnącego i ciepłego...

Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył.