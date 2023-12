Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Oleśnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czarno-białych kadrach uwieczniono Wrocław, Lubiąż, również okolice Wałbrzycha, w tym zamek Książ, Jezioro Bystrzyckie i zamek Grodno oraz Szczawno-Zdrój. Wejść do wnętrz zabytków regionu i zwiedzić je w 1924 roku to prawdziwa gratka! Zapraszamy do filmowego wehikułu czasu - 14-minutowy dokument czeka!

W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy. Zaplanowano też 7 niedziel handlowych, o ile nie zmienią się przepisy. Możemy też w planach urlopowych uwzględnić też aż pięć sposobności do maksymalnego wydłużenia sobie weekendów, czy wręcz stworzenia krótkiego urlopu z wykorzystaniem niewielkiej ilości dni urlopowych. Oto nasze propozycje na 2024 rok.