Te domy i mieszkania na Dolnym Śląsku sprzedają komornicy. SZCZEGÓŁY, ZDJĘCIA, CENY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 , pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Skalników 25/10, 59-100 Polkowice. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest należący do dłużników Robert Kondrat i Wioletta Kondrat lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 47,60 m2 , stanowiący odrębną nieruchomość , położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 23-39 (klatka nr 25) przy ul. Skalników w obrębie nr 1 w Polkowicach , powiecie polkowickim , województwie dolnośląskim. Lokal składa się z 2 pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz przedpokoju. W trakcie oględzin stwierdzono, że łazienka z wc stanowią jedno pomieszczenie. Według danych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cuprum" w Polkowicach łączna powierzchnia lokalu wynosi 47,60 m2. Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00 zł.

