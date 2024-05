Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Oleśnicy. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek, 17 maja, rozpoczęły się 8. Dni Odry – wydarzenie, które mocno wpisało się w kalendarz imprez we Wrocławiu. Co roku mieszkańcy i turyści licznie uczestniczą w organizowanych spotkaniach i koncertach. Początkowo obchodzono jedynie Dzień Odry, lecz teraz jest to seria wydarzeń pod nazwą Dni Odry, które trwają od 17 do 26 maja.

W nocy z czwartku na piątek, na ulicy Legnickiej we Wrocławiu, doszło do przerażającego wypadku. Mężczyzna, przechodząc przez torowisko wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Aby wydobyć poszkodowanego spod wagonu, konieczne było użycie dźwigu. Jego stan jest bardzo ciężki, a policja nie wie, kim jest.